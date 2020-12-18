109年體育運動精英獎今天進行頒獎典禮，終身成就獎頒給射箭教練林圭璋，林圭璋還特別在致詞時點名學生、中華射箭隊教練倪大智，要替他完成未完成的奧運摘金夢。

林圭璋1964年代表台灣參加東京奧運，參與田徑跨欄項目；相隔20年後，二度成為國手，赴美參賽，則是以45歲的射手之姿出戰，堪稱體壇傳奇運動員。

從選手退役後，轉任教練，要求學生訓練與生活紀律極為嚴格，善於觀察各種運動競賽的致勝技巧以求克敵制勝。1972年慕尼黑奧運恢復射箭運動，他觀察到射箭是極為適合國人發展的運動，林圭璋決定在竹商發展射箭，期許國際賽場有所作為。

教練生涯中分別擔任1988年漢城奧運、1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運的中華射箭隊教練，執教風格嚴謹細膩，獲得委員一致推舉，榮獲終身成就獎實至名歸。

林圭璋說：「感謝評審委員給予肯定，讓我一生都非常感激，在40年前由田徑轉換跑道到射箭，我認定在奧運會上最有機會奪牌的就是射箭，也就認真練習、研究，讓世界肯定台灣的射箭能力，此生已無怨無悔，希望能把台灣變成射箭第一強國。」

林圭璋最後也特別點名他的學生倪大智，過去他未能從東京奧運奪牌，希望倪大智能替他完成未完的奧運奪金夢，「明年奧運同樣在東京，你要替我摘下金牌。」

(中時 )