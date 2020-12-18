賴鴻誠今年季後透過自由球員轉隊至樂天桃猿，為史上第3人，猿隊18日為他舉辦加盟記者會，這也是賴鴻誠脫下富邦悍將球衣後，首度穿上白紅色的樂天隊球衣現身。（鄧博仁攝）

賴鴻誠今年季後透過自由球員轉隊至樂天桃猿，為史上第3人，猿隊今日為他舉辦加盟記者會，這也是賴鴻誠脫下富邦悍將球衣後，首度穿上白紅色的樂天隊球衣現身，記者會上公布賴鴻誠2年合約細節，比原本月薪為26萬提高不少。

樂天桃猿領隊劉玠廷在記者會上公布賴鴻誠合約，簽下2年複數年合約，第一年38萬第二年月薪41萬，平均月薪39.5萬，期待整體戰力能有所提升。

總教練曾豪駒也出席獻上祝福，「賴鴻誠是穩定輸出的強力左投，聽聞要自由球員時就跟球隊商議要積極網羅，感謝球團的努力，讓我們有強力左投，希望他的加入未來讓中繼、後援組成最後防線，把勝利留下來。」

而賴鴻誠在記者會上穿上白紅色的樂天桃猿球衣，背號48號與在富邦悍將時相同，「加入樂天是回家的感覺，這是我的故鄉，不會陌生。」賴鴻誠表示會盡全力幫助身上球衣的球隊，「回到桃園更放手一搏，轉隊也讓我對棒球更有熱忱，會拿出更好的成績來回饋樂天桃猿。」

「感謝富邦悍將過去的包容，讓我有現在的成就，羅馬不是一天造成的，也不是一個人能完成的，我的成就不是一個辦到的，是過去很多起逢教練等有幫助過我的人，有他們才有今天的我。」加盟記者會上也邀請到賴鴻誠的老婆與一雙可愛兒女到場獻花祝福。

賴鴻誠今年季後透過自由球員轉隊至樂天桃猿，為史上第3人，猿隊18日為他舉辦加盟記者會，這也是賴鴻誠脫下富邦悍將球衣後，首度穿上白紅色的樂天隊球衣現身，夫人及小孩到場獻花加油。（鄧博仁攝）

賴鴻誠今年季後透過自由球員轉隊至樂天桃猿，為史上第3人，猿隊18日為他舉辦加盟記者會，這也是賴鴻誠脫下富邦悍將球衣後，首度穿上白紅色的樂天隊球衣現身。（鄧博仁攝）

(中時 )