市議員楊正中要求交通局應將過去的材料測試，以及車廂在日本廠驗車的資料一併拿出來檢視。（盧金足攝）

中捷董事長林志盈出示圖卡解釋，從斷裂軸心表面看到水平方向上的海灘紋裂，顯示列車行進間牽引裝置軸心在垂直上下運動不平順，致使垂直負載反覆施加在牽引裝置軸心上，造成牽引裝置軸心受疲勞應力而斷裂。（盧金足攝）

民進黨議員何敏誠、賴佳微認為捷運都在試營運期間停駛，「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」已無成立意義，宣布退出該專案小組。（盧金足攝）

市議員陳廷秀詢問SGS檢測的公信力，川崎公司是否會承認？交通局長葉昭輔指出，「川崎公司會認帳」。（盧金足攝）

台中市議會18日舉行「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」第3次會議，議員質疑11月22日停駛的捷運通車是否遙遙無期？中捷董事長林志盈表示，市府聘請專家學者組成的「捷運故障審查委員會」進行專業審查，確保安全無虞，才能討論通車日期，但民進黨議員何敏誠、賴佳微以不為市府背書，憤而退出該專案小組，當場離席。

台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，試營運6天就喊停，11月22日停駛，民眾關注何時恢復上路？

市議會今日進行「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」會議，針對中捷綠線車廂連結器軸心斷裂案，國民黨與無黨派議員認為應理性探討、回歸科學調查，請交通局聯繫北捷局，盡速要求廠商提出更詳盡的調查報告，呼籲要退出小組的民進黨籍議員深思，為市民通行安全把關盡一份心力。

中捷依目前初步調查報告指出，斷裂軸心呈水平，顯示為軸心上下反覆應力造成金屬疲勞。為了解異常態樣，已提送至SGS台灣檢驗科技公司（高雄金屬檢驗部門）第三方公正單位檢測。

對此，議員陳廷秀則詢問SGS檢測的公信力，川崎公司是否會承認？交通局局長葉昭輔指出，「川崎公司會認帳」。

由於川崎公司到目前為止一直認為是安裝上的錯誤，零件與車廂設計都沒問題；而軸心零件係由美國Wabtec公司出廠，只是該公司對於各零件的原產地遲未提出說明。

市議員陳政顯表示，台北捷運工程局應向台中市政府提出一份完整報告，將所有的零組件測試報告、測試地點，以及生產的原產地一一列明細出來，並且也要讓我們知道該項零件佔車廂多少比例。

市議員楊正中強調，在報告未清楚之前，不應排除是設計還是安裝的問題，當初車輛運到台灣之前，前交通局長王義川曾親赴川崎重工神戶工廠參觀說沒有問題。

議會也有議員關心零件是否有用到瑕疵品，王義川當時回應，有送去試驗、材料沒問題。為審慎了解，楊正中要求交通局應將過去的材料測試，以及車廂在日本廠驗車的資料一併拿出來檢視。

市議員陳廷秀說，中捷綠線的設計、製造、材料、安裝四個面相都有問題，很多民眾都還在期待捷運恢復通車。

在專案小組會議過程中，民進黨議員何敏誠、賴佳微提出解散專案小組之議，認為捷運都在試營運期間停駛了，「監督捷運綠線車輛及設備品質專案小組」已無成立意義，他們不當市府橡皮圖章，不為市府背書，宣布退出該專案小組，主席李榮鴻主張仍應為中捷品質監督把關。

楊正中、陳政顯等人表示，專案小組是大會決議，中捷車廂軸心斷裂為全台捷運史上第一例，若身為民意代表不能善盡替民眾了解事件始末、為民眾安全把關的角色，隨意放話說要退出小組，非理性的作為。

中捷董事長林志盈表示，捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，實屬罕見事件，全台灣捷運系統逾20年從未發生過，北捷列車最多已行駛370萬公里，中捷綠線只行駛4萬多公里就斷裂，川崎重工初步調查報告認為是組裝是最大問題，其次是材料的物性沒有達到標準。

林志盈出示圖卡進一步解釋，強調從斷裂軸心表面看到水平方向上的海灘紋裂，顯示列車行進間牽引裝置軸心在垂直上下運動不平順，致使垂直負載反覆施加在牽引裝置軸心上，造成牽引裝置軸心受疲勞應力而斷裂。

林志盈說，根據設計標準，牽引裝置軸心應有垂直±6度、水平±23度的活動空間，從其現象顯示，牽引裝置軸心未於垂直±6度活動空間正常運作。

「川崎重工提出的改善方案是升級牽引裝置軸心和軸套形狀」，林志盈指出，但中捷公司認為該方案無法徹底解決問題，要求川崎重工再提出改善方案及驗證資料，並需經過市府聘請專家學者組成的「捷運故障審查委員會」進行專業審查，確保安全無虞，才能討論通車日期。

(中時 )