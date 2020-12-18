夏季限電不是新鮮事，但冷冬時節出現反季節限電情況，近年是頭一遭。浙江、湖南部分地區近日相繼傳出限電消息，且範圍不僅局限於工業用電。向上下游企業詢問，目前限電對地區生產、生活暫未形成明顯不利影響，但電煤供應緊缺情況確實存在，短期內或難有顯著改善。

湖南因為今年冬季電力供應緊張，12月8日啟動全省有序用電，省內多家上市企業被要求合理安排用電。為了儘量保證運營，上市公司的做法是儘量削減非生產類用電，也有公司對生產計畫根據供電要求作了新的安排。

另傳浙江義烏限電措施激進，不但向工廠區拉閘停電，還在晚上關閉所有路燈。義烏市政府服務熱線承認此舉屬實，目的是為響應節能減排政策，甚至連城區主幹道及小區裡的路燈都關閉，而街上的招牌景觀燈也要關閉，措施會持續到年底。

大陸發改委17日表示，工業生產高速增長和低溫寒流疊加導致電力需求超預期高速增長。目前為止電力供應保持平穩有序，居民生活用電未受影響。發改委已會同相關部門企業，採取措施切實保障電力需求，確保電力供應總體平穩有序。

有化工行業分析師發朋友圈配文表示，萬萬沒想到，會以限電形勢實現產能收縮。

(工商 )