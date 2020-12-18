前美牛專家小組代表、醫師蘇偉碩因發表「萊劑毒性恐是搖頭丸的250倍」等言論遭衛福部以《食安法》告發，高雄市議員黃捷昨受訪時稱，蘇所言「是不是假訊息」仍頗具爭議，故應拿出相關科技證據以進行討論。而今天中選會恰巧即公布罷捷案正式成立，網友直言：「罷免案已經成立了唷。」指罷免投票近在眼前，諷刺黃別老是提醒大家罷免案的存在。

黃捷昨日（17）接受《中天新聞台》訪問，針對蘇偉碩遭衛福部告發一事，稱自己向來非常注重人民的言論自由，她也認為予以一定的自由保障是應該的，只是現在這件事到底「是不是正確資訊傳播」、「是不是假訊息」，仍頗具爭議，故她認為應就蘇所提出的科學證據，來判斷、討論事實與否。

黃捷言論讓許多網友不滿，紛紛留言：「罷免案已經成立了唷」、「這則新聞只是為了提醒大家，別忘了這位的罷免案」、「慶幸很快就能投票了」、「既沒專業，又沒學業的『藝員』，我覺得還是讓她回歸凡間，以免浪費高雄人的稅金錢」、「鳳山人看清楚，這就是你們選出的議員，罷起來」、「罷捷加油」、「民進黨以前就拉布條寫萊牛就是毒牛了，民進黨已經認證了」。

此外，高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，歷經近一個月的查對，中選會今日舉行委員會議，審查通過並宣告「罷捷案」正式成立，定110年2月6日（星期六）舉行投票。

(中時新聞網)