兩名知情人士今天告訴路透社，美國預計在18日將包括晶片製造大廠中蕊國際（SMIC）在內的數十家中國企業，放進貿易黑名單中。

路透社獨家報導指出，此事先前未曾被報導，這被視為是美國總統川普鞏固其「對中國硬起來」（Tough-on-China）政治遺產的最新一項作為。幾週後，民主黨總統當選人拜登，將在明年1月20日走馬上任。

總體而言，美國預料將把大約80家企業和相關公司放進所謂的實體清單（Entity List），其中絕大部分是中國公司。

消息來源表示，美國商務部預料也將把一些美國政府認為與中國軍方有關的中國企業放進名單中，其中包括協助建設、軍事化南海人工島礁，及涉及侵害人權的一些公司。

川普政府很常利用這份實體清單，來打擊中國關鍵產業。這份清單上，已經有超過275家設在中國的公司和相關分支機構。

其中包括違反制裁的電信設備大廠華為及其相關150個分支機構和中興通訊（ZTE Corp），以及生產用來監視少數族群維吾爾人監視器的海康威視（Hikvision）。

(中央社)