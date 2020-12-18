高雄市議員黃捷罷免案於11月20日提交第二階段連署名冊，中選會今宣告「罷捷案」正式成立，定明年2月6日（星期六）投票。對此，罷捷發言人徐尚賢也說話了。

徐尚賢在臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」粉專發文表示，罷免黃捷案成立，代表著鳳山人民要淘汰掉不適任民意代表的意志，象徵鳳山人民想替鳳山乃至高雄，甚或全台灣找回希望的信念，「我們鳳山不需要不替鳳山人民堅持瘦肉精零檢出的民代」！我們高雄不需要執意把同志變成噱頭的議員！我們國家不需要不支持新聞媒體言論自由的黃捷！我們台灣不需要把意識形態當作話題來分化台灣人的政客！

徐尚賢認為，黃捷對人民無心又無情，人民不會再忍氣吞聲，不會再裝聾作啞，因為人民不是塑膠更不是傻子，而是國家的主子！接下來鳳山清捷隊會著手規劃製作廣告看板、使用宣傳車宣講、發送文宣傳單、舉辦遊行掃街和造勢活動等等，並邀請黃捷與人民辯論，懇請黃捷勇敢面對並直球對決，直球來了，打直球！

徐尚賢更指出，這就是民主社會的意義和民主政治的真諦，民代的去留由人民來決定，罷免的民權由人民來使用，罷免黃捷的門檻預估是7萬3000多票，呼籲身為國家主子的大家，把握公民罷免不適任民代的機會，展現公民自己作主的智慧，我們一起讓民主國家天經地義的權利成為民主社會照耀投射的光芒！

(中時新聞網)