新冠肺炎疫情持續肆虐全球，為降低接觸感染風險，越來越多人選擇減少外出宅在家，連帶拉抬電商蓬勃發展，神腦家電年銷量成長25%，其中個人清淨類商品成長32%；同樣受惠宅經濟商機，任天堂Switch等資訊遊戲類商品銷量飆漲65.18%；另外隨著年中5G開台，加上推出購機優惠方案及振興券加持，下半年在iPhone 12開賣的帶動之下，5G手機銷量已超過整體手機銷量50%，年終十大手機也全皆為5G手機，顯示出民眾搶著跟上第一波5G熱潮。

年終十大手機出爐！Apple iPhone 12 Pro買氣最熱

iPhone 12系列是 Apple 首款5G手機，無疑是今年最受期待的手機，上市後火速搶購一空。iPhone 12 系列回歸 iPhone 4 經典純平屏幕、直角邊框的設計，大受果迷歡迎，其中又以 iPhone 12 Pro 買氣最熱。 iPhone 12 Pro 擁有廣角、超廣角，以及望遠三鏡頭，可達到 4 倍光學變焦。另外， iPhone 12 Pro 還搭載光達掃描儀（LiDAR），能做到更佳的擴增實境（AR）功能，以及夜間人像拍攝。

神腦公布2020熱銷十大手機 。（神腦提供／黃慧雯台北傳真）

2020年度最受消費者歡迎的十大熱門手機，Galaxy Note 20系列旗艦手機名列前茅，共推出 6.7 吋 Note 20 與 6.9 吋 Note 20 Ultra 兩款，主打全新升級的 S Pen 與 Samsung DeX，以及更完整的跨裝置、PC 整合。ASUS ZenFone 7 Pro 則配備標準、超廣角以及望遠等三顆鏡頭，可透過翻轉機制來自拍或者取景。作為市場上第一台萬元左右的5G手機，realme X50 深獲小資族喜愛，以黑馬之姿衝進排行榜。以上三款熱門5G新機，12月活動期間皆有折扣，下殺79折起。

神腦公布2020熱銷十大家電 。（神腦提供／黃慧雯台北傳真）

十大家電排行榜出爐！穿戴式空氣清淨機盤踞榜首 這一年來為了防疫，民眾除了搶買口罩、乾洗手、酒精、漂白水，就連空氣清淨機的買氣也隨之攀升，尤其是可攜式或個人穿戴式空氣清淨機更是大受歡迎，銷量成長32%。以 LG 隨身淨空氣清淨機為例，530公克無線小巧設計，可去除99%的灰塵，並可開啟藍牙結合 App 來操作，榮登家電十大排行冠軍！

看好年底家電汰舊換新潮，神腦網羅今年超夯家電用品，包含SAMSUNG 三星4K液晶聯網顯示器；防空汙、抗過敏必備的Electrolux伊萊克斯空氣清淨機、Panasonic國際牌高效能除濕機；還有Panasonic國際牌IH微電腦電子爐、500L四門玻璃聯網冰箱、極潤奈米水離子吹風機，直立式溫水洗衣機等年度熱門家電商品，最低下殺75折。

12月活動期間，全通路單筆滿5萬登錄再抽三星Z Flip摺疊手機（頑美金）+ SAMSUNG Galaxy Tab S7+ 5G（星霧金）。同時為歡慶雙12購物節回饋會員，12/15前全通路單筆滿1,212元登錄即可抽PS5，神腦生活網路商城加碼滿1,212元前500名登錄再送Line Point 100點。

(科技)