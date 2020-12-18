中選會今天宣布，無黨籍(原本是時代力量黨員)高雄市議員黃捷的罷免案成立，將於明年2月6日投票。

中選會於今（18）日舉行委員會議，審查通過劉辰芳女士領銜提出高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案，於當日宣告該罷免案成立，將函請被罷免人於文到次日起10日內向該會提出答辯書，同時決議該罷免案於2021年2月6日（星期六）舉行投票，投票起、止時間自上午8時至下午4時。

中選會表示，高雄市議會第3屆議員選舉第9選舉區原選舉區選舉人總數28萬7,829人，法定連署人人數應為2萬8,783人以上。該罷免案原連署人人數4萬1,683人，符合規定人數3萬498人，不符合規定人數1萬1,185人，已達法定連署人人數，依法應由中選會為罷免案成立之宣告。

中選會指出，今日委員會議除決議該罷免案投票日期、投票起、止時間外，也討論通過該罷免案工作進行程序表，重要工作日程如下：2020年12月18日罷免案成立之宣告；12月31日前被罷免人提出答辯書。

2021年1月5日前發布罷免公告；1月17日 投票人名冊編造完成；1月27日至2月5日辦理公辦電視罷免說明會；2月2日前 公告罷免投票人人數；2月6日投票、開票；2月9日前 審定罷免投票結果；2月9日公告罷免投票結果。

(中時 )