慷慨的男顧客留下5000美元的小費，讓吉安娜感動不已。(圖取自Anthony's at Paxon Hollow臉書)

2020年充滿劇變，全球各地受疫情肆虐，許多國內外名人殞落，雖然壞事接踵而至，不過仍有溫暖的人事物存在。美國賓州一名18歲的女大生吉安娜（Gianna DiAngelo），在餐廳打工時，突然被一桌人叫住，並詢問她，「多少的小費會使你的生活變得更好？」吉安娜則禮貌回覆，沒想到是後竟收到5000美元（約新台幣14萬元）的小費，讓她驚喜地說，「這是人生中最棒的事」。

根據《Metro》報導，目前就讀護理系的吉安娜，為賺取學費半工半讀的她，平時在餐廳打工，上周六(12日)晚間，來了一桌顧客，過沒多久其中一位男顧客叫住她並詢問，「在這樣嚴重的疫情下，我要給多少小費才能讓你的生活變得更好呢？」而面對客人的詢問，吉安娜則禮貌回應，「無論有多少，能收到小費我就很開心了」。

事後吉安娜在整理帳單時，發現了高達5000美元，約14萬台幣的小費，讓她又驚又喜，對方4個人點了205元(約台幣5768元)的餐點，卻給了自己這麼大筆的小費，讓她急忙跑向男顧客致謝，「這對我來說意義深遠，在這樣的時刻，代表著希望，其中的意義已經遠超過金錢本身」。

而吉安娜也計畫，將這份善心一同回饋給同事，「我承諾，和這段間可能沒有工作的同事分享這筆小費」。若有剩餘的錢，會把它用來繳大學費用，吉安娜最後感性地說，「我非常感謝那位客人，他給了我希望，這是一輩子永生難忘的經歷，我將永遠感激不已」。

We have no words other than THANK YOU !! Unbelievable support for our staff here!! THANK YOU THANK YOU THANK YOU... 由 Anthony's at Paxon Hollow 發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)