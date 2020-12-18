分手理由千萬種，有人深陷其中，執意挽回對方，有人則是灑脫放手，永不回頭。搜狐網「小玲星座」專欄點名3生肖做事乾淨俐落，一旦分手就會旋風式逃離，絕不拖泥帶水。
生肖豬：
屬豬的人對自我要求甚高，也比別人付出更多，只要他們想要做的事情，就算再難也會咬牙堅持到底，這樣的個性反映在事業上多能有所成就。面對感情，他們也十分用心，不過一旦分手也會相當乾脆，是一個有能力放手的人。
生肖雞：
屬雞的人個性溫和，十分了解自己想要什麼，只要確立目標，就會勇往直前，絕不會白白浪費光陰，並且努力在事業上取得成就。面對感情則是相當敢愛敢恨，一旦分手就會快刀斬亂麻，絕不猶豫。
生肖羊：
屬羊的人脾氣溫和也十分慷慨，只要答應別人的事情就決不會食言。感情方面，喜歡的時候會毫無保留的全心付出，不過一旦分手也會分得乾脆，絕不拖泥帶水。
文章來源：搜狐網/小玲星座
(中時新聞網)
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