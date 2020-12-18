62歲蔡姓船長等4人今年4月不滿中油第三天然氣接收站海上棧橋施工，因此起意抗爭，故意在工作船「東彥1號」旁35公尺處施放漁網，阻止通行。或者故意放下旗桿，以船尾拖吊方式，阻礙，海巡署獲報依強制罪送辦，遭桃園地檢署起訴。

檢方調查，62歲蔡姓船長及、何姓妻子、李姓船員、王姓船長等4人，不滿施工的作業船「東彥1號」經常經過他們捕魚的海域，導致捕魚作業常受到影響，因此群起抗爭。蔡姓船長、妻子、不詳船員，今年4月29日早上，由蔡男駕駛自家漁船在「東彥1號」旁35公尺施放漁網，阻止工作船通行。

另外李姓船員又跟其他人，同1天在漁船上放下旗桿，以船尾拖吊方式，阻礙「東彥1號」通行。另外王姓船長也跟其他不詳之人，同1日也故意放下漁網，阻止「東彥1號」通行。經海巡署艦隊分署第12海巡隊受理後，送交桃園地檢署偵辦，檢方認為，4人犯意明確，依照強制罪嫌將其起訴。

(中時 )