投資人擔心東京疫情持續飆升將使日本復甦前景面臨風險，周五日經指數小跌作收，惟周線仍然收高。

日本央行稍早前公布貨幣政策決議符合預期，市場反應有限。

周五日經225指數收跌0.16%，為26,763.39點。東證一部指數幾近收平，為1,793.24點。兩大指數本周分別上漲0.41%與0.63%。

投資人等待日本央行總裁黑田東彥晚些時候召開的記者會，日股午後陷入狹幅波動。

東京都周四單日確診達到822例，再創新高記錄，該日本首都已於同一日將新冠肺炎警戒程度調升至4個級別的最高等級。

日圓兌美元走升，亦使日股承壓。在隔夜市場中，美元一度跌至102.88日圓，目前暫報103.41日圓。

分析師表示，隔夜華爾街的強勁表現使大盤跌幅受限。因投資人越來越看好美國即將推出新一輪新冠紓困措施，周四美股三大指數同步創下歷史收盤新高。

市場預期電動車電池需求將持續成長，有色金屬類股逆勢上漲1.11%。

受惠於居家防疫需求，索尼在創下2000年10月以來最高價後，終場收漲2.3%。豐田汽車跌1.11%，該公司股價在前一日創下2015年8月來新高後，湧現獲利了結賣壓。

(時報資訊)