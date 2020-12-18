後疫情時代國旅需求爆發，配合振興三倍券助攻，帶動餐飲業出現報復性反彈。和億生活集團看好國旅盛行將帶動餐飲市場續揚，旗下「添好運」及「了凡」下半年除加速展店，並首度轉換展店模式、分別進駐台中麗寶樂園Outlet及華泰名品城，搶攻國旅消費商機。

2014年成立的和億生活集團，和億生活以餐飲品牌代理、自營商場「HOYII北車站」雙軌並進，同年引進迄今連11年獲得香港米其林一星的港點品牌「添好運」，2017年引進迄今連4年獲得新加坡米其林一星的小販「了凡」。

雖然受到新冠肺炎疫情影響造成來客數減少，使和億生活集團今年上半年營運難逃衰退、並因此展開門市體質調整，但集團透過推出冷凍商品、強化外送外帶、設立快閃櫃降低衝擊，並在下半年重啟展店計畫、加速展店步調，降低業績受衝擊程度。

和億生活看準台中麗寶樂園Outlet擁有遊樂園、飯店及全台最大摩天輪，首度嘗試結合歡樂、購物、度假的主題樂園，以全新店型打造設有106個座位的台灣13號店，將於明（19）日開幕迎賓，搶攻國旅休閒度假消費商機。

同時，隨著Xpark水族館、新光影城及COZZI Blu和逸桃園館陸續進駐，使桃園青埔成為今年備受矚目的新興商業區。和億生活看好華泰名品城挾帶交通、購物、住宿及旅遊優勢，「了凡」預計明年1月3日進駐、開出台灣10號店。

雖然疫情致使「添好運」及「了凡」分別調整2家、3家門市布局，但和億生活下半年展店加速，合計開出「添好運」中和環球、台中麗寶2家店，以及「了凡」高雄左營、新竹聯發科、中和環球、台北南西、台南西門等5家店，達成合計展店7家目標。

在台中麗寶店開幕後，和億生活全台共有10家「添好運」及7家「了凡」，續朝啟動IPO目標前進。同時，因應歲末年節旺季將近，「添好運」及「了凡」亦分別推出伴手禮禮盒及新春年菜，自15日起開放預購、並寄出線上預購優惠，搶攻年節送禮商機。

(時報資訊)