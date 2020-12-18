隨著環保意識抬頭，騎乘電動機車的民眾也愈來愈多，隨處更可見充電站。一名男子表示，日前經過電動車電池充電站時，意外發現上面多了幾包紅包，讓他忍不住笑稱「耶誕節若是沒人陪，可以考慮一下」，引起網友熱烈討論。

原PO日前於臉書社團《路上觀察學院》貼出照片，市區一處gogoro充電站中，其中左上角兩顆電池，各被放了一包紅包，疑似為民間習俗流傳的「冥婚」，撿了紅包就必須娶鬼妻，若有民眾不慎將電池取下，今年耶誕節也就不孤單，讓原PO搞笑表示「耶誕節沒人陪，可以考慮一下哦」！

gogoro遭人放置兩包詭異的紅包，讓人質疑是否是傳統習俗「冥婚」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網友看了照片後直呼「母湯」，留言表示「難道這是傳說中的，換電池送老婆？」、「電動冥婚？」、「這會不會太刺激」、「換上電池，直接安心上路」；更有網友認為「最上面那包，似乎比較厚（錢比較多）啊！」

事實上，路邊紅包並非裡頭都裝有錢，有的是裝「指甲及頭髮」，意味者將自己不順遂的災禍過到撿拾者身上，好解除自身災禍；另一個可能則是，若本身運氣一直不佳、生病等，經由這樣的作法轉移，去掉霉運及病痛；若裡頭裝的是「生辰八字、照片及財務」，恐就是往生者家人替其找配偶。

(中時新聞網)