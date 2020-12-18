一名就讀台大的廖姓男學生，日前在學校男生宿舍附近，看見一名高中女學生一人走在暗巷，竟悄悄跟在女學生後面，女學生從路燈照出的影子發覺身後有人，廖男先是假裝路人超越，再突然轉身抓住女學生雙手，偷摸下體一把逃逸，廖男被捕後供稱，因為期中考壓力大，才會作出此事，今天被台北地檢署依強制猥褻罪起訴。

根據起訴書記載，今年10月間，廖男在台大男生宿舍附近騎腳踏車，突然看到一名女高中生從台北自來水事業處旁巷子走出來，便將腳踏車停放在巷口，然後步行跟在女學生身後。

被害女學生當時戴耳機聽音樂，一時沒有查覺，直到路燈照射看到地上的人影愈來愈長，才查覺被跟蹤，當下就作出回頭看反應。

廖男發現跟蹤女學生曝光，於是假裝路人，加快腳步超越女學生，再趁女學生懈下心防沒有防備之際，突然轉身抓住女學生的雙手，再快速伸出雙手摸了女學生下體一把，女學生當場嚇得跪地尖叫，廖男見狀嚇得快閃逃逸。

女學生返家後向父母哭訴後報警， 警方調閱巷口監視器，竟然查出嫌犯逃回台大男宿舍，最後循線將就讀台大的廖男逮捕到案。廖男辯稱，因為期中考壓力太大，就隨機找路人嚇一下，沒有碰到女學生下體，但檢察官勘驗相關資料後，認定廖男涉嫌強制猥褻罪將他起訴。

(中時新聞網)