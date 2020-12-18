歷經大約一年的2019 冠狀病毒疾病疫情，已明確顯示新型冠狀病毒比季節流行性感冒還糟。今天公布的一項研究恰好突顯情況嚴重程度，感染新型冠狀病毒的死亡率幾乎是流感近3倍。

這項刊登在刺胳針呼吸道醫學（Lancet Respiratory Medicine）期刊、使用全法國數據的研究強調，感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）更為嚴重。

研究人員將今年3月與4月8萬9530名因感染新型冠狀病毒住院病患的資料，與2018年12月至2019年2月底間4萬5819名因季節性流感住院病患的數據作比較。

根據研究結果，相對於流感死亡率是5.8%，大約有16.9%感染2019冠狀病毒疾病的病患在研究期間病歿。相關研究是在全歐首波疫情期間進行的，當時醫生們對於2019冠狀病毒疾病重症病患幾乎沒有治療方法。

與法國國家衛生研究院（INSERM）一起帶領研究的第戎大學醫院（University Hospital of Dijon）教授昆汀（Catherine Quantin）表示，由於2018年至2019年流感季節是法國過往5年最致命的，因此兩者死亡率差異令人「特別震撼」。

作者提到，感染2019冠狀病毒疾病的住院人數，是流感住院人數的兩倍。這項差異有部分可以解釋成對流感已具有免疫力，可能是因為曾經感染過，或接種過流感疫苗的緣故。

研究也發現，感染2019冠狀病毒疾病的病患，有16.3%需要在加護病房治療，比流感患者的10.8%來得多；而感染2019冠狀病毒疾病者待加護病房的平均天數也幾近是兩倍之多，意即平均需要加護治療15天，流感病患則需8天。

這項研究也指出，18歲以下的孩童和青少年因感染2019冠狀病毒疾病住院者占1.4%，遠比因流感住院的人占19.5%少了許多。

(中央社)