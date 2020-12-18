針對司法院日前函轉台北地院對涉貪立委蘇震清、廖國棟延押案，立法院會今報告事項通過，許可延押。不過，據了解，院會前民進黨團大會對於立委是否延押，黨內有不同意見，包括陳明文、王美惠等人發言，希望黨團表態聲援蘇震清，過程一度要求動用表決，最終經黨團總召柯建銘協調後達成黨團共識。

立委蘇震清、廖國棟因涉嫌收賄，遭法院裁定羈押禁見，近日司法院發函給立院徵詢是否許可續押。立法院長游錫堃於本周一召開朝野協商討論，最後達成共識，同意由立院程序委員會將此案排入院會報告事項，於今天的立法院院會處理，因朝野各黨團均無人表示異議，游錫堃宣布通過許可延長羈押。

據悉，陳明文、王美惠等人在民進黨團大會率先發難，認為羈押制度是基於訊問、調查所需，但蘇震清被羈押至今，訊問機會少，質疑此制度有檢討必要，黨團應該表達立場，後續陸續有人發言，經過一個多小時討論，最後由柯建銘出面勸說化解此事，達成黨團共識。

(中時 )