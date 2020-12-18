中美關係深陷數十年來最低迷境地之際，拜登預定1月入主白宮。路透社引述熟悉拜登思路的消息人士透露，他上台後不會羞於動用現任總統川普的制裁武器，但憂慮過度制裁中國等國家，會適得其反、促使他們建立繞過以美國主導的金融網路機制。

這些消息人士稱，拜登1月20日就職後，預計很快開始重整川普不管不顧的作法，然後會花時間去慎重考慮，是否對中國及伊朗等主要制裁目標，進行任何重大調整。

拜登的挑戰將是選出哪些制裁要保留、哪些要取消以及哪些要擴大。川普在任的這4年祭出了創紀錄的懲罰性經濟措施，但通常都是單方面實施，且成效充滿爭議性。

曾任奧巴馬政府制裁事務官員的Hagar Hajjar Chemali說，「制裁又不是靈丹妙藥，它們只是作為全面戰略的一個組成部分來布署，而川普政府經常欠缺的就是全面戰略」。

事實上，川普政府雖在4年間密集祭出制裁措施，但被針對國家的政府，並沒有表現出屈服於的跡像。其中，中國政府儘管因為科技、香港、南海和新疆維族少數民族等問題上受到一連串制裁，但始終不為所動。

消息指，拜登的助手擔心過度使用制裁措施可能會適得其反，例如反會促使其他國家，建立繞過以美國主導的金融網路機制。

但拜登選擇布林肯（Antony Blinken）擔任國務卿，蘇利文（Jake Sullivan）擔任國家安全顧問，表明儘管他在動用制裁方面將會偏重多邊行動，但不會有太多鬆懈。

多名消息人士稱，下任財政部副部長Adewale Adeyemo本月表示會「高度聚焦」國家安全，包括「動用我們的制裁機制追究壞人的責任」，他將負責拜登的制裁評估事項。

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