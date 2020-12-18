中美持續角力，A股震盪走跌，上證指數18日收跌9點。兩市成交合計縮減至人民幣（下同）7,713億元。總結本周，滬指累計升1.43％。

上證指數早盤平盤線上震盪，一度漲至3,413點，升8點或0.26％，午後市場傳出美國將中芯國際等數十家中國企業列入實體清單，大盤隨即下滑，最低見3,382點，跌22點或0.65％，全日收市報3,394點，跌9點或0.29％，成交3,540.27億元。

深指亦震盪走跌，全日收報13,854點，跌35點或0.26％，最低見13,806點，跌83點或0.6％；高見13,939點，升50點或0.36％，成交4,172.46億元。

滬深300指數報4,999點，跌17點或0.35％；創業板指數報2,780點，跌4點或0.18％。

各類股個別發展，金融股跌逾1％；房地產、石油、水泥、化工股偏軟；煤炭股漲逾5％；有色金屬股升逾2％；電力、鋼鐵股升逾1％。

路透引述兩名熟悉情況的消息人士透露，美國定於周五將包括中芯國際在內的數十家中國公司加入貿易黑名單。消息預計，美國商務部新增的這些公司，包括一些華盛頓所稱與中國軍方有聯繫的中國公司、一些幫助中國軍方在南中國海建造人工島並將其軍事化的公司，以及一些參與侵犯人權行動的公司。

(工商 )