勞工遇有勞資爭議，多利用政府提供之機制以解決紛爭，持續提升勞資爭議調解及仲裁之效能，為勞動部一貫重要施政工作，今年度除賡續補助地方政府委託民間團體辦理勞資爭議調解案件、辦理勞資爭議調解人培訓及回流訓練外，並提供民間團體調解人意外險補助、職災勞工律師陪同調解及補助地方政府辦理仲裁案件等多項措施，俾有效、迅速及經濟解決勞資爭議，確實發揮勞資爭議處理機制之功能，以維護勞工權益。

勞動部表示，截至今年9月底止，我國勞資爭議調解案件數累計達21,519件，較去年同期增加1,716件，增幅約8.7％，其中有56％的案件係由地方政府委託民間團體所屬調解人辦理，整體調解成功率達5成，另我國勞資爭議勞資雙方共同交付仲裁案件數累計達42件，除較去年同期增幅達60％以上外，亦創該仲裁案件數歷史新高，顯見在勞動部持續努力推動下，我國勞資爭議處理機制已確實發揮定紛止爭之功能。 最後，勞動部也強調，勞動事件法已於今年1月1日正式施行，對於進入訴訟程序之勞資爭議已提供妥適之解決，惟在尚未進入訴訟程序前，勞動部本於權責，未來仍將持續投入心力及資源，致力提升行政機關勞資爭議調解及仲裁之效能，以建置一個值得全國勞工信賴的訴訟外勞資爭議處理機制，全力維護勞工應有權益。

(工商 )