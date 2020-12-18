自1990年代日本房地產泡沫後，日本旅遊雖熱，但台灣投資人對日股基金的討論度漸淡，國泰投顧表示，日本經濟產值或每人平均產值，日本長期穩坐全球領先地位，日本市場中也不乏優秀、具備破壞式創新的企業，可適度將部分資金配置在日本股市，追求日系創新帶來的長線報酬。

根據晨星基金統計，截至12月16日止，有3檔日本股票基金投資報酬率逾25％，另還有14檔日股基金績效逾一成，不過，的確集中在少數資產管理公司旗下基金，如摩根、富達、利安及安本等。

國泰投顧則是近日引進首域盈信日本股票基金，該檔基金於12月17日獲金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售。截至11月底，今年來累積報酬率逾40％。

國泰投顧表示，僅63％的日本上市公司被研究員追蹤，反觀美國則是99％企業都被仔細研究、放大檢視，日本股市中隱藏許多未被發掘的投資鑽石。透過良好的專業投資團隊，一般散戶投資人也能掌握日本投資機會。

(工商 )