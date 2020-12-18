金門縣府觀光處與旅行、特產業者組團跨海行銷跨年主題旅遊。（金門縣府觀光處提供）

現場加碼送出金門來回機票1組，由高雄洪小姐獲得，她開心說要與另一半結伴同遊金門。（金門縣府觀光處提供）

以「沙美摩洛哥」為主題背景的金門館，吸引旅展的遊客打卡。（金門縣府觀光處提供）

金門強打跨年主題旅遊，縣府觀光處與鄉鎮公所團隊18日在高雄國際旅展為明年「金門迎城隍」、「石蚵小麥文化季」及「烈嶼綠石槽」3大活動暖身，期待在類出國離島遊首選的熱潮下，與登島攬勝的遊客一起迎接疫後「觀光元年」的熱鬧好光景。

目前正是金門天空主角「鸕鶿」南下度冬的季節，數以萬計結隊迎著晨曦出海覓食，夕陽餘暉中再踏浪歸巢的世界級景觀，吸引各地愛好大自然者相揪來到，也是縣府強力推銷的冬日限定版主題旅遊，希望在凜冽寒風中，再迎來新一波熱情遊客。

縣府觀光處副處長許績鑫今偕同金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊及烈嶼鄉公所代表現場行銷明年開春後陸續登場的「金門迎城隍」、「石蚵小麥文化季」及「烈嶼綠石槽」3大主題活動，歡迎湧進旅展搶好康的民眾把握難得機會，用最經濟的預算享受最超值、豐富的金門遊行程。

觀光處還在旅展金門館中行銷「沙美摩洛哥」，用異國情調顛覆金門只有戰地風光的旅遊印象，不出國也能玩得很有外國fu。現場加碼送出金門來回機票1組，由高雄洪小姐獲得，她開心說要與另一半結伴同遊金門。

金門縣旅行公會理事長林永標指出，此次特別推出「遊金門類出國」自由行3天2夜「機＋酒」每人3999元起旅展價(兩人同行平日價），非常超值，詳情可洽詢旅展PAK專線082-372121。

另外，金門的旅行社也推出各式超值方案，有鄉村旅行社的「轉動金門-烈嶼跳島3日遊」、華府旅行社的「金門自由選~包車輕鬆3日遊」、育昇國際旅行社的「金門精選3日遊」。

(中時 )