台南市庇護工場年菜、年節伴手禮開賣，台南市長黃偉哲（左二）站台，鼓勵民眾購買，支持身心障礙朋友。（劉秀芬攝）

台南市庇護工場年菜、年節伴手禮開賣。（劉秀芬攝）

吉茂庇護工場推出壓花版客製化紅包袋。（劉秀芬攝）

年節將至，台南的庇護工場已準備多項超值伴手禮、年菜供民眾送禮、圍爐共享，美味的年菜料理18日於台南市官田區農會亮相，黃偉哲特地出席站台上菜，歡迎民眾力挺庇護工場產品踴躍訂購。

黃偉哲表示，大家向庇護工場購買年菜及伴手禮，既可以滿足團圓圍爐，也可以增進弱勢朋友的收入，這是兩全其美且雙贏的好事，更能讓弱勢朋友得到許多的鼓勵，讓他們能夠自己用雙手為生活打拚，可說是相當有意義。

由喜憨兒基金會成立的喜憨兒「愛點心」庇護工場製作的年菜，都通過ISO 22000及HACCP雙認證，今年繼續與知名的錦霞樓公益合作，推出豐盛美味的年菜組合「牛轉乾坤年菜」，包括春暖江水砂鍋鴨、龍鳳呈祥干貝雞湯鍋，以及取名為珠圓玉潤慶團圓的滷蹄膀等3道佳餚。

此外，今年新增手路菜八寶豬肚湯，與漢典食品研發的福壽雙全燉圓蹄、金瓜運轉香菇雞，還有廣受喜愛的常態商品岩燒客家豬肉、義式香烤豬肋排、醬烤雞腿、麻油猴頭菇湯等料理。

庇護工場年菜單一道菜358元起，5道菜的套餐組合價2888元起，訂購截單日為明年1月28日，最後宅配日是2月5日，常態商品則全年均可向庇護工場訂購；台南巿官田、麻豆等10個地區的農會於年終特賣也幫忙行銷喜憨兒年菜。

在伴手禮方面，蓮心園庇護農藝工場推出無毒生菜沙拉、日曬米、紫蘇梅及蛋捲禮盒；展翼烘焙庇護工場推出焦糖堅果塔、酥脆手工餅乾；吉茂庇護工場推出時下最夯3D能量印章，獨特又招財，還有客製化紅包袋；創義庇護工場也同步推出客製化印務產品。

黃偉哲指出，在庇護工場工作的每一位身心障礙員工，對每個工作過程都全力以赴，值得讓大家支持、安心消費，歡迎大家踴躍訂購庇護產品，不僅能讓年節送禮錦上添花，更直接鼓舞身心障礙朋友，也讓庇護工場穩定發展並永續經營。

(中時 )