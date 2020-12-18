一場新冠肺炎疫情改變人們過往的生活型態，同時也創造出許多商機與長期趨勢，例如：遠距上班、遠距教學所帶動筆電、視訊、伺服器等需求；以及減少外出，進而刺激遊戲機、電競與居家健身器材等消費趨勢，這些將是投資布局新方向。

台積電創辦人張忠謀先生曾說，新冠肺炎宛如一場戰爭，衝擊全球經濟很大，將毀掉很多人的事業，即使未來疫情控制，也會改變人們的生活方式。儘管輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）等藥廠均陸續研發出肺炎疫苗，且各國開始接種注射，但人們短期間之內恐難一時完全恢復疫情前的正常活動。微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）也警告，未來四到六個月可能將會是美國新冠肺炎疫情最嚴重的階段。因此，美國科技巨頭谷歌也將延長員工遠距工作的日程，至少將延至明年九月；蘋果執行長庫克日前通知員工，在明年六月前，大多數團隊將繼續遠距工作。顯然，縱使疫苗問世，多數企業依然不敢輕忽。

目前看來遠距上班或遠距教學至少到二○二一年上半年仍是常態，也將帶動居家娛樂與運動休閒商機。根據拓墣產業研究所預測，二○二一年全球視訊會議設備市場將逼近四○億美元。目前遠距互動是以掌握了雲端會議室的平台，包含Zoom、Teams、Meet、思科Webex等，是市場領導者。而各大平台已開始推專屬認證設備，這將帶動整個產業往平台主導、平台認證的方向去設計。

智邦受惠伺服器商機湧現

此外，後疫情時代，遠距辦公、線上購物將成為生活新常態，持續帶動雲端服務需求，加上英特爾（Intel）、超微（AMD）新一代中央處理器（ＣＰＵ）將於明年上半年大量鋪貨，預期出現小幅換機潮，使全球伺服器出貨量維持一定成長力道。根據Digitimes Research預估，全年出貨量仍可望維持成長力道、較去年同期成長六．九％、突破一六○○萬台，並預期明年還將以五．六％年成長、出貨上看一七○○萬台。對於國內伺服器代工廠如廣達、緯穎、英業達、緯創、仁寶等；以及相關零組件如伺服器遠端控制晶片（ＢＭＣ）信驊、CPU Socket嘉澤、網路交換器智邦、伺服器ＰＣＢ金像電與博智；以及上游銅箔金居等廠商可望受惠。

網路交換器領導大廠智邦，主要客戶包括美國網路大廠如Amazon、Facebook等，儘管今年因為疫情導致許多企業客戶對於資本支出態度保守，使得營收表現受影響；不過，公司在新產品的發展腳步沒有停下，目前已開發出四○○Ｇ交換器，並開始小量出貨。預期明年資料中心四○○Ｇ交換器出貨規模可望逐步增加、為公司營運啟動下一波成長動能。在高階產品比重拉升下，智邦第四季毛利率與獲利可望優於上季，全年獲利可望超越去年，ＥＰＳ挑戰九．三～九．五元。

過去以生產ＮＢ板為主的金像電，經過多年努力，成功轉型朝伺服器及雲端網通產品布局。目前伺服器約占營收比重五○％，雲端網通產品約占二○～二五％，ＮＢ已降至二成。今年受惠於新冠肺炎疫情，宅經濟及遠距生活讓ＮＢ及伺服器需求暢旺，金像電前三季稅後盈餘達十七．一一億元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘達三．一六元。受客戶缺料及消化庫存影響，第四季營運將低於上季，法人預估全年ＥＰＳ挑戰四元。

金像電轉型 獲外資青睞

由於人工智慧（ＡＩ）、高效能運算（ＨＰＣ）、大數據發展蔚為主流，加上ＰＣＢ層數增加，設計趨於複雜，再者，英特爾Whitley伺服器CPU平台將在明年上半年推出，輔以交換器升級四○○G趨勢，將對於金像電明年營運成長增添新動能。日前外資高盛證券初次將金像電納入研究範圍給予「買進」投資評等，推測未來十二個月合理股價六五元。

此外，布局高頻高速銅箔多時的金居，在射頻、網通設備及資料庫中心Low Loss/Mid Loss/Very Low Loss/Ultra Low Loss高頻高速產品日益完整，高頻高速銅箔亦已於去年順利通過Intel與AMD，以及５Ｇ網通設備的ＯＥＭ、ＯＤＭ與品牌廠認證，其中Intel Whitley平台伺服器客戶可望於明年第一季末出貨。在高毛利產品出貨拉升下，金居明年營收將優於今年，獲利成長幅度將高於營收。因應未來５Ｇ商機，公司也計畫啟動擴產，屆時年產能將可達三．四萬噸；長期營運成長動能備受期待。

全台擁有宅經濟題材

因疫情衝擊，降低民眾外食頻率，促使食物料理機買氣暢旺。專攻利基型中小面板的全台，主要產品除了ＴＦＴ面板之外，更結合電容式觸控技術，發展出應用於智能家電、工控、醫療與車用等產品，若以今年前三季營收比重來看，分別為四一％、三○％、十六％與三％。目前全台營收比重最高來自於智能家電，主要出貨給歐洲百年食物料理機龍頭品牌Vorwerk，尤其，今年受疫情關係帶動居家料理商機興起，也促使食物料理機熱賣。另外，在智能家居方面，則供貨給美國中控系統客戶，主攻企業大樓、高級住宅與旅館等。在工控方面，包括量測儀器、強固型電腦；至於醫療方面，包括呼吸器、藥物注射器、醫療監控等。

由於全台持續在研發與創新上精進，帶動產品平均單價從二○○八年每片七．五九美元如今成長到每片二五．二二美元，大幅提升產品附加價值。就營運面來看，今年雖有疫情影響，但全台受惠於呼吸器訂單需求大增，帶動第二季毛利率跳升至二四．六％，稅後淨利達一億元、ＥＰＳ ○．六八元，創下近年單季新高。隨著疫情趨緩，第三季因高毛利醫療產品比重下滑，造成營收較上季與去年同期下滑，但毛利率、營益率仍達二○．九五％與九．六八％均優於去年同期，不過，受匯率影響，稅後淨利較去年同期衰退，ＥＰＳ達○．四二元；累計前三季ＥＰＳ一．三九元，法人預估今年ＥＰＳ上看一．六元，將創歷年次高紀錄。公司為了長期營運發展，在營運策略上不單單只追求營收規模，而是專注於高毛利產品之開發，近年來著手布局Smart Embedded產品，結合ＡＩ、人機互動介面（ＨＭＩ）等應用，明年可望逐步看見成果；在毛利率產品比重拉升下，明年獲利可望上一層樓，法人估ＥＰＳ有機會挑戰二元。

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先探投資週刊2122期

(中時新聞網)