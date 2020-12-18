高雄旅展登場，屏東縣政府搶攻後疫情旅遊商機。（柯宗緯攝）

高雄旅展今起一連四天在高雄展覽館登場，受到疫情影響國旅正夯，屏東縣府也參展，搶攻後疫情旅遊商機，屏東館主打「冬季森度國境之南」，包括玩家旅遊首選的「沿山公路185縣道」，並鎖定愛泡湯的民眾，力推四重溪溫泉。

屏東縣交通旅遊處觀光管理科長劉玉玲指出，屏東12月起活動滿檔，包括有四重溪溫泉季、2020屏東落山風藝術季、2020屏東聖誕節、2021屏東綵燈節、2021屏東熱帶農業博覽會等豐富多樣的活動陸續展開。

交旅處提到，沿山公路185縣道又有「幸福公路」美稱，而水門轉運站明年1月即將正式啟用，旅遊屏北地區可以沿山公路185縣道為主軸，搭乘603與605兩條公車路線，輕鬆的暢遊涼山遊憩區、林後四林平地森林園區、排灣部落與休閒農場等著名景點。

另外，近期超夯的屏東縣首條台灣好行觀光郵輪巴士「神山線」，讓自由行、散客不必為交通轉乘苦惱，還能全程在導覽員深度解說中輕鬆愉快享受屏東人文美景。

(中時 )