國道5號雪山隧道設計的交通容量不足，每逢假期就會大塞車，交通部高速公路局指出，龜速車是造成隧道塞車的原因之一，為舒緩交通壅塞，12月30日起將透過偵測系統抓出時速低於65公里且距離前車太遠的「路隊長」，並把車號顯示在隧道內的電子告示牌上，提醒駕駛加速。

國5雪隧北向多為上坡，加上民眾進入隧道後視線變暗不自覺放慢車速，導致北上方向容易出現龜速車，影響整體車流。高公局近日已裝設慢速車警示系統，預計12月30日上線。

高公局副局長吳木富指出，設備選在雪隧北向18K＋273（彎道段）、19K＋672（直線段）及26K＋680（入口段）等3處設置，透過上游增設車牌辨識系統，結合環路線圈車輛偵測器收集車速及車距等交通資料，偵測正常車流下的慢速車輛。當系統偵測到車輛車速低於時速65公里，且與前車間距超過120公尺時，前方電子告示牌將顯示該車輛車號後4碼，提醒駕駛加速。

吳木富說，雪隧速限為70至90公里，抓出低於65公里的車子，已經是低於速限。另外，隧道內小車應與前車保持50公尺車距、大型車保持100公尺車距，若距離120公尺以上，代表還有提速空間。

吳木富也強調，該套慢速車示警系統不會作為執法取締依據，不過在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限行駛車輛，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條，若遭警察取締，可依「道路交通管理處罰條例」第33條處3000至6000元罰鍰。

(中時 )