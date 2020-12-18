LINE 台灣今（18）日在南港展覽二館盛大舉行一年一度的 LINE 台灣開發者大會「LINE TAIWAN TECHPULSE 2020」，會中首度完整介紹LINE CLOVA在台發展最核心的人工智慧技術與企業解決方案，並宣布今年LINE 將與台灣技術夥伴深化合作，以 LINE CLOVA 技術提高商業服務的價值，積極與台灣在地企業聯手發展出各種領域的應用先例，正式讓 LINE CLOVA 的應用融入台灣市場。

LINE的AI技術品牌「LINE CLOVA」打造更友善的AI

LINE於今年整合面向用戶的雲端虛擬助理「LINE Clova」，與面向企業與開者提供AI技術的「LINE BRAIN」，發展為AI技術品牌「LINE CLOVA」。LINE CLOVA是所有LINE人工智慧技術的大集合，搭配LINE通訊軟體的高使用頻次，與相對簡單的應用介面，目標是打造「友善的AI」，希望更貼近使用者，解決在生活和商業上的繁瑣問題。

LINE CLOVA在台灣關鍵佈局正式公開！4大技術領域、3大產品、2大AI解決方案

會中，LINE台灣服務企劃部平台事業發展負責人吳元豪，正式揭露LINE CLOVA在台灣的關鍵佈局，將聚焦4大人工智慧技術：NLU（自然語言理解）、Face（臉部辨識）、OCR（光學字元辨識）、STT（語音辨識），並此此技術發展3大人工智慧商用產品：CLOVA Chatbot、CLOVA Face 、CLOVA OCR，並混搭上述不同的人工智慧商用產品，推出2大人工智慧解決方案，分別為LINE eKYC和LINE AiCall，不但對用戶來說更簡單易用，更能讓企業能減輕自行開發的負擔，並提升效率。

LINE在台灣的最核心的人工智慧技術透過4大領域技術，發展出3大產品：CLOVA chatbot、CLOVA OCR、CLOVA Face。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

CLOVA Chatbot發展成熟 現正式開放在台商用

CLOVA Chatbot的優勢在於，運用LINE的亞洲市場利基，與豐富資料累積，能更精確地判讀使用者的發話意圖和對話內容，對於辨識相對困難的亞洲語言格外擅長。據LINE統計，使用CLOVA聊天機器人（CLOVA chatbot）的服務，在全球已上線超過44個，所累積的問答資料庫達100萬筆，使用超過1億人次，累積的使用者對話保守估計約有17億之多。豐富的資料庫，讓NLU（自然語言理解）技術成為LINE在人工智慧發展的核心，

不只LINE自己發展人工智慧聊天機器人，LINE也提供Chatbot builder這個平台，讓企業開發者減少耗費訓練成本，更彈性、快速地打造聰明的人工智慧聊天機器人，打造好之後，即使是LINE以外的服務或平台，也可以很容易地與其串接。以LINE內部來說，已經運用Chatbot builder上線的服務像是LINE官方帳號內的Smart chat（AI自動回應訊息）功能，LINE客服小幫手官方帳號，以及已經完成開發的自動報帳系統。CLOVA Chatbot自現在起正式開放台灣企業夥伴合作洽談。

CLOVA Chatbot發展成熟 現正式開放在台商用。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

CLOVA Face兼具隱私與便利 現正式開放在台商用

因應LINE的重點服務區域以亞洲為主，對於亞洲地區的Face（臉部辨識）技術具有一定優勢，發展出「CLOVA Face」可用平板、智慧型手機等各種裝置，提供更快速且智慧化的入場辨識。「CLOVA Face」具備四大功能，以階段性進行辨識作業，首先透過影像做人臉偵測，再來讀取臉部特徵和表情做內部校正，接續以擷取到的特徵值進行辨識和比對，進一步還可藉由臉部樣貌讀取出更細微的資訊，包含年齡、性別和當下心情。今天開發者大會的現場就是運用此項技術，有效提升報到入場的時間程序，以本次活動為例，可順暢地在30分鐘內完成上千人次入場，勢必將改變現有的實體活動報到機制，也將運用在eKYC等更多領域。CLOVA Face自現在起正式開放台灣企業夥伴合作洽談。

CLOVA Face兼具隱私與便利 現正式開放在台商用。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

CLOVA OCR精準度高 客製彈性大 現正式開放在台商用

結合OCR（光學字元辨識）與人工智慧所發展出的「CLOVA OCR」，透過OCR（光學字元辨識）與資料增強法（Data Augmentation），有效提供辨識結果的準確度，並開發出不同模式的OCR產品，包含文字單元辨識極高的general OCR，以及針對特定樣式和規格的specialized OCR，和操作介面簡易且具有AI運算邏輯的OCR Builder。

其中，在Specialized OCR會主要開發台灣最多使用者需要的樣式，例如：健保卡、車票、發票和身分證，更便利大眾的日常生活；而OCR builder則提供一個介面友善的平台，透過機器深度學習達到區域辨識和文字辨識，讓技術更簡單拓展應用面。更進一步，當OCR技術結合Face（臉部辨識），即能發展出AI解決方案LINE eKYC，提供企業界以更數位的方式辨識用戶身分。

CLOVA OCR精準度高 客製彈性大 現正式開放在台商用。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

LINE AiCall確認將在台落地 讓人工智慧幫您接顧客來電，不再是夢想！

過往STT技術要分別建立三種模組，包含聲學模型 （Acoustic model）、語言模型（Language model）、發音模型（Pronunciation model）。如今，LINE只需建立一個NEST* model即可進行語音辨識技術，且尤其擅長辨識日常隨興的對話內容和較長的語句，並且在噪音環境內的辨識能力也相當突出。運用STT（語音辨識）和NLU（自然語言理解）兩項技術結合，發展出的AI解決方案LINE AiCall（AI訂位技術服務），繼今年於日本LINE開發者大會正式宣布推出，將可透過AI電話訂位解決餐廳人手不足的問題。LINE AiCall現正逐步完善技術面，同時徵求試行合作案例，為在台商用做準備。

(科技)