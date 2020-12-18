台北地院審理立委集體貪汙案，民進黨立委蘇震清、國民黨委廖國棟羈押期21日屆滿，合議庭提訊2人調查後，認為2人嫌疑重大，有逃亡、勾串之虞，有延押必要，且已獲立院回函許可，18日裁定羈押禁見，押期至2021年2月20日。

北院日前提訊，蘇震清指控檢方變造部分偵訊錄音，並稱身體狀況越來越差，但仍將繼續絕食抗議，凸顯本案程序不正義；廖國棟則說，他身體快撐不住，在看守所兩度休克送醫，且心心念念原住民事務，也想參加獨子明年1月31日舉辦的婚禮。

合議庭認為，雖然部分錄音檔有問題，但不足以改變蘇震清嫌疑重大的心證程度，且蘇辦公室主任余學洋、太流前董事長李恆隆等人的證詞極為關鍵，在交互詰問程序進行前，無法排除蘇與證人勾串可能，且蘇有豐富人脈、豐厚財力，被控收賄金額高達2580萬元，有逃亡資力。雖然蘇曾絕食，但已恢復進食，身體疾病也未達保外就醫標準，因此裁定延押。

另外，合議庭依檢方起訴事證，認為廖國棟同樣犯罪嫌疑重大，相關通訊監察譯文、跟拍照片等證據內容隱晦，廖與同案被告及證人多有不同解釋，不能排除勾串可能，且廖身為立委，勘認人脈豐富，被控收賄金額也高達870萬元，足認有逃亡資力。廖罹患疾病均屬慢性病，雖曾休克，但經戒護送醫後身體狀況已恢復，未達保外就醫標準，關心原住民權益等理由則與羈押要件無關，故也裁定延押。

(中時 )