央行宣布利率連3凍，明年利率估維持低檔；展望明年景氣及業績表現，中國信託銀行總經理陳佳文認為，景氣將比今年好，在景氣回溫、業務好轉下，銀行業績成長可望與經濟成長率預測相當，達4%水準。

金融研訓院今天舉辦「第10屆菁業獎頒獎典禮」，中國信託銀行總經理陳佳文、國泰世華銀行總經理李偉正等，均因獲獎而出席。

媒體詢問，對明年景氣、利率環境及業績表現看法。陳佳文回應，景氣將會比今年好，隨景氣轉好，加上預估部分業務比今年回溫，例如信用卡手續費收入、低利時代帶動的理財需求相關收入等，明年銀行業績成長可望與平均經濟成長率展望水準4%差不多。

陳佳文補充，不過，若想回到疫情之前水準，在利率降低環境下，恐怕還需要一段時間。至於明年發展重心，將注重理財、財務操作，加強既有優勢，並持續強化海外布局策略，雖然海外市場受疫情影響大，但某些國家利差相較還是很大，未來機會不錯，例如東南亞國家。

國泰世華銀行總經理李偉正則表示，綜合各項經濟成長率預測，明年平均可有4%水準，對明年景氣看法審慎樂觀；會持續全面性發展銀行業務，希望不論利息收入、手續費收入等，都能比今年更好。（編輯：楊玫寧）1091218

(中央社)