人稱潘帥的潘瑋柏，忽胖忽瘦的外型總是受到粉絲熱烈的討論。他「胖瘦自如」的個性，讓不少網友佩服；先前出席活動時，潘瑋柏不小心透露自己巔峰時的體重達91公斤，自己說完後也笑說：「我怎麼講出來」。

愛吃美食的他，先前也模仿被媒體跟拍的手法，直擊他去計程車司機的愛店吃魯肉飯，不僅和店家親切打招呼，更點了他最愛的「雞魯飯」，看他大口大口的扒飯，零偶包在小吃店開起「吃播」，也讓人見識到他的大食量。

潘瑋柏近期再度瘦身成功 (圖/ 潘瑋柏微博)

胖了一陣子的潘瑋柏，昨(17日)在社群平台更新他的近況，讓不少網友眼睛一亮！影片中的他對著鏡頭頻頻轉動他的臉，很明顯看的出來「潘瑋柏瘦了」；不只瘦到下巴尖了，臉部線條和五官也更立體；他自己也在貼文中說：「堅持之下瘦了！繼續努力！」。

網友看到瘦身有成的潘瑋柏，除了恭喜他瘦了之外，對他甩肉的速度更是佩服！更有粉絲直接叫他「潘瘦瘦」，並讚：「可喜可賀，哈哈哈哈哈哈哈，潘小胖變潘帥」、「潘瘦瘦很可愛呀」、「真的還是瘦了最帥，哈哈哈哈，不過你怎麼樣我都喜歡」。

(中時新聞網)