農田水利署屏東管理處利用灌排水路施設圳路型太陽能光電，預計明年底可望挹注千萬元租金。（林和生攝）

特地挑高的圳路型太陽能光電，未來不影響清淤工程。（林和生攝）

為響應政府綠能政策，農田水利署屏東管理處近年來積極盤點灌溉圳溝，在不影響灌溉前提下，嘗試在水利溝架設太陽能板，首處位於萬丹鄉的案場已正式供電，目前年租金約140萬元，預計明年底案場陸續啟用，可望帶來千萬收入。

屏東管理處長黃信茗指出，截至今年底，屏東圳路型太陽能面積共6萬979平方公尺，一年能發電1208萬度電，且經盤點後，未來將繼續在縣內6個鄉鎮市施作，預計明年底架設總長將可突破20公里，屆時一年租金收益可達1000萬，可望挹注排水清淤的經費。

光電業者廖國賢坦言，屏東啟動的圳路型太陽能光電是全台第一，起初光說服農民就整整花了2年時間，當時大家對光電沒有很瞭解，總覺得會遮蔽陽光、影響農作物生長，颱風來會被吹掀，或者頻頻詢問是否有毒。

為此，業者與黃信茗除舉辦地方說明會，還挨家挨戶向農民說明，取得所有人同意後，才順利動工；廖國賢說，此處太陽能光電板設置45度角，不僅陽光能照射到溝渠，對原本生態不會受影響。

另外還可減少灌溉用水蒸發約5％，且挑高4米以上設計，每100公尺都有清淤口，並不影響清淤；至於加固裝置能抵擋15級風及瞬間17級風。在地後村村長黃昌茂說，支持綠能政策的前提是要太陽能板對安全無虞，經與業者來回討論後，多數人皆放下心中大石。

(中時 )