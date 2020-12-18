最正女網紅「美麗妄娜」外型美豔，還擁有不科學的火辣身材，因拍攝「真理系列」影片爆紅，自然不做作的個性加上逆天姣好身材，讓她圈粉無數，最近她因應即將到來的聖誕節，在新影片中試穿7套聖誕套裝，其中一套更是突破尺度，讓粉絲看了鼻血直流。

美麗妄娜在最新影片中，換上7套不同款式的性感聖誕套裝，分別是露肩蛋糕裙裝、細肩帶修身洋裝、兩截式裙裝、無袖長版罩衫、無袖連帽上衣配上真理褲，每一套都各有風格，能夠小露性感，然而最後一套才是破尺度，讓網友全都看傻了眼。

美麗妄娜身穿超大尺度聖誕套裝。(圖/翻攝自美麗妄娜youtube)

只見美麗妄娜身穿像是泳衣的聖誕裝，全身上下只有重要部位被單薄的布料遮住，只用綁帶稍微綁住，感覺一不小心就會穿幫，這件連身衣襯纖出纖細零贅肉的腰身，站起身一雙白嫩大長腿一覽無遺，美麗妄娜也表示她已經做到這樣，大家不滿意也沒辦法，但還是誠意十足的擠了一下深溝。

性感度破表的影片掀起熱烈討論，不少網友都激動直呼，「雖然我是女生，但我超愛真理系列！」、「只要是妳妄娜穿的，我們都心動」、「真理系列從不讓我失望」、「可帥可甜的妄娜娶我吧」、「為什麼妄娜穿什麼都這麼好看」、「都好看～因為是妄娜穿的～」。

(中時新聞網)