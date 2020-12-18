高雄旅展今起一連四天在高雄展覽館登場，高市觀光局規畫「高雄主題館」，主題為「雄冬好玩」。觀光局長周玲妏表示，暖冬以來遊客人數急速上升，加上近來高雄百跨年議題夯，帶動旅宿訂房率，目前觀光飯店近8成滿。

另外，民眾在高雄館內消費滿500元即可雙重抽大獎，第一波可參加市府「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動登錄發票，時時抽iPhone、Gogoro等大獎；第二波每日抽出超值住宿券、文化遊艇船票、超萌泰迪熊等多樣限量贈品。

這次展攤特別結合許多市府單位及眾多優質觀光業者共同展出，民眾到在現場可選購原鄉特色商品外；更能品嘗Q彈有勁的董師傅手工麻糬；搶到智崴科技的i-Ride 5D飛行劇院特惠價門票，享受「沉浸式體驗」偽出國的樂趣。

搶購十大摩鐵冠軍-印水涵觀景汽車旅館超值住宿券，還有其他特色店家展示，如國立科學工藝博物館、青蘭黏土藝術設計坊、大高雄觀光商圈總會、高雄市觀光協會等；超人氣樂園-義大遊樂世界和鈴鹿賽道樂園；及出遊不可或缺的高雄捷運與高雄輪船公司。

還有來自東高雄優質的藤枝馬里山咖啡、順發茶園、茂林紅藜點心及哈娜谷原生山茶等，每天上午10點到下午6點，讓遊客來高雄主題館滿載而歸、買好買滿。

此外，每日皆有不同主題的舞台活動，其中包含邀請剛出爐的高雄十大肉燥飯店家，在現場與民眾分享高雄在地美食。

周玲妏期許大家藉此多認識高雄豐沛的觀光元素與業者，歡迎全國的好朋友秋冬出遊、首選高雄港都，來過暖冬、賞美景、吃美食、泡好湯，並可參加近期將進行的「放大想像玩六龜」溫泉行銷活動和跨百光年的一系列精采活動，一同來感受高雄人民的熱情。

(中時 )