一名男子日前趁著嘉義某知名女中放學時間時，坐在學校大門變電箱上，並掏「出那話兒」，趁女學生經過時，不斷的搓揉套弄，嚇得女學生花容失色，經報警後，警方將其逮捕送辦，嘉義地院判決今天出爐，依法判他拘役50日，得易科罰金。

根據判決書記載，該位男子，在今年4月20日下午4時20分許，出現在嘉義女子高級中學前，當時該女中正值放學時間，不少而有學生陸續離開學校經過他面前，他竟然直接坐在嘉義女中前人行道上之變電箱旁，以雙手搓揉自己的生殖器自慰，嚇得不少女學生驚慌失措。校方獲悉女學生通報後立刻報警。

男子落網後，對於在女子高中校園前公然猥褻，對於案情坦承不諱，且又有現場監視錄影器畫面翻拍照片佐證，本案事證明確。

嘉義地院審理時認為，被告前已有妨害風化案件之前案紀錄仍未能記取教訓，僅為滿足自己之性慾而於公眾得出入之場所裸露生殖器並加以搓揉，一錯再錯，造成被害人身心受創，且破壞社會善良風俗，惟考量其犯後坦承犯行，加上僅國小肄業之智識程度，已退休，經濟狀況為勉持，且領有中華民國身心障礙證， 長期藥物治療以控制情緒，因此判他拘役50日。

(中時新聞網)