櫃買中心18日表示，富動科技（6813）已於18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。

根據櫃買中心資料顯示，富動科技成立於民國98年5月間，為上市股票銘旺科技的轉投資事業，董事長為洪金柔，主要經營業務是觸控顯示器及其他週邊產品加工收入，送件時資本額為1億2,688萬元。富動科技去（108）年業績，營收1億1,930萬元，稅前虧損3,192萬元，每股虧損5.86元。

(工商 )