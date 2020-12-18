富動科技18日申請登錄興櫃股票 16:292020/12/18 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心18日表示，富動科技（6813）已於18日送件申請登錄興櫃股票，產業別是電子工業。 根據櫃買中心資料顯示，富動科技成立於民國98年5月間，為上市股票銘旺科技的轉投資事業，董事長為洪金柔，主要經營業務是觸控顯示器及其他週邊產品加工收入，送件時資本額為1億2,688萬元。富動科技去（108）年業績，營收1億1,930萬元，稅前虧損3,192萬元，每股虧損5.86元。 《店頭市場》遠東新發行可持續發展債券 遠東新發行首檔民營企業可持續發展債券21日上櫃掛牌 (工商 ) #富動 #櫃買中心 #科技 #申請登錄興櫃 #日送件申請登錄興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球性缺櫃 航港局協調國籍航商 17:302020/12/18 財經 《產業》乂迪生科技取得Aptis普思英檢台灣區總代理 15:402020/12/18 財經 達亞國際18日以每股267.98元價格新上櫃掛牌 09:122020/12/18 財經 港籍博士分享中山創業經歷 04:102020/12/18 兩岸新聞 航運猛衝 台積電擺尾 台股周線翻黑 14:432020/12/18 財經 台中連鎖加盟創業展今日登場 12:222020/12/18 財經 全球貨櫃航運市場 陷入瘋狂 04:102020/12/18 財經要聞 《晨間解盤》資金輪動快速(日盛投顧提供) 09:312020/12/18 財經 證交所發威 券商違約金衝上300萬 04:102020/12/18 證券．權證 竹縣110年公告土地現值評定 竹北光明六路永豐銀行蟬連地王 12:112020/12/18 財經 艾華股票自21日起預收款券 20分鐘撮合一次 17:302020/12/18 財經 財經熱門新聞 對台積電叛將梁孟松如何評價？張忠謀說話了 - 財經 哭慘！力積快炒店買在山頂 套牢散戶還有救？ - 財經 印度暴徒狂砸廠3大輸家 不只緯創、蘋果還有它 - 財經 打房升級！房地合一稅趨嚴 - 財經要聞 - 工商時報 澳洲貿易陷困境 莫里森對華政策被商界批業餘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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