保護元件廠興勤（2428）18日舉行法說會，總經理何益盛看好明年訂單需求，尤其車用產品雖然只是剛開始，但是看起來明年的生產非常吃緊，訂單狀況優於預期，興勤經過長時間耕耘，電動車訂單已有斬獲，未來汽車營收占將顯著拉升。
興勤沒有提供汽車相關營收占比，2019年汽車與工業相關營收達17％，汽車還處於個位數，依照興勤目前產能全滿的狀況來看，法人預期2021年興勤的車用佔比可望首站2位數。
何益盛也回應法人詢問價格的問題，何益盛強調，興勤希望穩定價格，但是原物料價格波動劇烈，興勤會觀察無法承受漲幅的原材料，若真的有必要，也會跟客戶協調，不懼漲。
何益盛分析，傳統汽車在水箱、油箱以及空調等領域會採用保護元件，進入EV時代，汽車智慧化之後伴隨更複雜的功能，將會激勵更多保護元件的需求，他認為，電動車市場在2025年可望進入起飛期，興勤這兩年熱身，積極接觸客戶，在EV的訂單上已經有所斬獲，車用訂單可望明顯成長，營收占比也會非常顯著的上揚，雖然目前還無法精確統計車用比重，然而明年已有不錯的能見度，興勤會被訂單追著跑。
(工商 )
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