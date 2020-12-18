因應311日本大地震之中，台日友好十周年，台灣菸酒公司特別與日本台灣交流協會、中華文化總會攜手合作，將於2021年推出「限量台日友情紀念酒」，傳達台灣與日本之間的美好情誼。

311東日本大地震時，台灣各界踴躍捐款、為日本祈福，在明年即將屆滿十年，為紀念台日間得來不易的友情，台菸酒推出紀念酒款，以台灣菸酒公司桃園酒廠自行研發釀造的花酵母吟釀清酒，特選台灣在地優質的台東關山米，並搭配從台灣山櫻花中篩選培養的花酵母精心釀造之作。

在外觀上，該款酒標由知名設計團隊「biaugust Creation Office兩個八月」操刀，以日本japan的j、台灣taiwan的t合而為一，成為象徵「人」的標誌，希望傳達出台日人民together的概念。

酒標有兩款造型，一為台日友情紀念款，一為日台友情紀念款，象徵無論未來如何變化，相互聆聽彼此的需求；不管距離相隔多遠，彼此分享喜悅；台日友情Always Here，相互扶持、彼此幫忙。

台菸酒強調，此次「限量台日友情紀念酒」預計將推出4,000瓶，僅此一批，後續上市資訊將另擇日公開。

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(工商 )