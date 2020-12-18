嘉基醫院婦產科醫師王培中打著石膏坐在診間看診。（嘉基醫院提供）

王醫師將自己固定在椅子上，由護理人員協助移動診察。（嘉基醫院提供）

不漏接！知名的嘉義基督教醫院婦產科醫師王培中右腳阿基里斯腱斷裂，開刀做韌帶重接手術，打著石膏坐特製輪椅穿梭在診間、產房，持續看診、接生，目前已順利為7名產婦完成接生。

嘉基表示，王培中醫師因運動時不慎弄斷右腳阿基里斯腱，緊急做了韌帶重接手術，通常要休養1個月，但他心繫有多位孕婦要照顧，決定打著石膏繼續臨床工作。

接生需要有可支撐、穩固身體的椅子，但他目前無法用右腳支撐身體，他找曾是患者的家具行老闆娘一起設計特製的座椅，而且在接生時，由產房的醫療團隊、護理人員及住院醫師，快速幫忙推動輪椅及接生椅，全力輔助他飛奔於診間看診及產房接生。

林姓產婦說，得知王醫師受傷的消息，還很擔心王醫師不能為她接生，生產時接看到王醫師被推著輪椅到產房，既感動又安心，感謝王培中醫師受了傷還持續接生，也祝他早日康復。

嘉基骨科醫師蔡廷謙說，平常因生活忙碌，缺乏運動習慣的人，若熱身不足，在打羽球、排球中有跳躍式動作，容易造成阿基里斯腱斷裂，因而運動前務必充分暖身，斷裂當下，不可再用力或承重以免造成二次傷害，固定腳踝後盡速就醫。

(中時 )