櫃買中心18日表示，近期受國際經貿局勢快速改變，產業鏈加速南向腳步，且企業轉型升級需求快速增加，為使海外企業透過臺灣資本市場平台提升知名度，並可結合臺灣產業優勢升級轉型，櫃買中心將與安侯建業聯合會計師事務所於12月22日合辦「連結臺灣：運用新創轉型策略，深化企業南向網絡」線上直播說明會。

本次線上說明會是採線上即時直播方式進行，主題共規劃「善用新創優勢，發展新南向商機」、「連結臺灣資本市場，協助企業健全發展」、「新創企業IPO不可不知的稅務議題」及「數位轉型變革下之機會與挑戰」等四個單元，分別由安侯建業張純怡副專業策略長、櫃買中心上櫃審查部林佩姻副理、安侯建業海外業務發展中心印尼區負責人葉建郎，及安侯建業工業產業服務團隊主持人劉彥伯等4人主講。

櫃買中心於本次說明會主要介紹臺灣資本市場優勢、申請IPO之準備作業及審查重點，希望讓有意願進入資本市場之海外企業能及早因應，並提前瞭解臺灣資本市場相關規範。

櫃買中心邀請發行公司於12月22日上午10時30分至安侯建業官方YouTube頻道觀看線上即時直播說明會，相關影片亦可於109年12月28日起至櫃買市場業務宣導網站（網址：https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/briefing_session.php）點閱觀看。櫃買中心持續協助企業順利進入資本市場，期能藉由資本市場的籌資功能，強化企業經營體質，進而提升能見度，吸引優秀人才加入，達成企業傳承與永續發展之目標。

(工商 )