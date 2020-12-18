2020高雄國際旅展12月18日起一連四日於高雄展覽館盛大登場。華航集團（中華航空、華信航空、台灣虎航）首次三航攜手參與南台灣最大規模旅遊盛會，並以今年華航優異的貨運能力為主軸，設計貨櫃造型展位與公益形象牆，帶給現場民眾耳目一新的感覺。凡於現場購買華航國際線機票的旅客，可額外獲得獨家豐富好禮，數量有限，送完為止。

華航長期致力於企業社會責任，不僅連續七年摘下有台灣企業永續奧斯卡美譽的「台灣企業永續獎」，更獲國際評比道瓊永續指數 （DJSI）肯定，拿下全球第三名殊榮。旅展現場設置形象牆，展示華航在貨運、企業社會責任、公益活動的照片以及播放「天空國家隊」、公益MV「牽牽手」、「華航60全新GO」與「華航簡介」影片，介紹華航從第一架PBY起飛迄今的演進，紀錄包機任務、運送口罩過程與60周年來投入環境保護與社會公益的成果，讓民眾感受華航優質的企業形象。

民眾於展期間現場購買華航國際線機票，可額外獲得獨家豐富好禮，包括中華航空貨櫃造型一卡通、中華航空貨櫃紀念提袋、特製貨櫃造型餅乾，限量150份，送完為止。此外，華信航空現場推出環台飛行遊與華信假期旅展現定優惠；台灣虎航祭出虎禮選花車，陳列多種人氣商品，吸引眾多民眾詢問及選購。

華航集團在新冠肺炎（COVID-19）疫情重創航空業下，儘管面臨很大挑戰，仍持續推展經濟、環境、社會各面向永續作為，更以具體行動支持與推動南台灣觀光旅遊，誠摯歡迎大家蒞臨。

(工商 )