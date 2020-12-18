傅姓男子日前在北市遇到蔡、林兩男，蔡誆稱自己是義守大學學生，在上一門特別的通識課，教授要求他們走到街上，隨機向路人搭訕，再用100元換1000元，換越多期末分數越高，事後會歸還，傅男一時好心，借了3萬3000元給對方，不料兩人隨即落跑失聯，士林地方法院日前審結，林依詐欺罪判處7個月有期徒刑，可上訴。

判決指出，傅男今年1月14日晚間8時許，遇到自稱大學生的蔡、林兩人，兩人先誆稱要成立動漫工作室，希望外界可以贊助，傅一時心軟，捐了100元給對方。

不料林男繼續行騙，表示他們在上一門通識課，教授要他們拿100元，跟路人換1000元，藉此訓練口才跟膽量，換越多分數越高，希望傅可以多拿點錢跟他們換，他們向老師回報後，約兩個小時就會交還，為取信還和傅換line以便聯繫。

傅最後選擇相信，前後4次到提款機，領了3萬3000元現鈔給對方，但兩小時後發現林男失聯，氣得前往警局報案，警方循線追查，日前傳喚兩人送辦，士檢也依詐欺罪起訴。

士林地院日前審理此案，傅男表示當時一時好心，想說幫對方爭取成績，才會特別去ATM領錢，沒想到竟會遇到這種騙子。

判決指出，林男有詐欺前科，顯見是累犯，蔡當天協助將3萬3000元收進自己包包，應為共犯，但兩人坦承犯行，態度尚可，依詐欺罪判林7個月、蔡3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，另沒收犯罪所得，可上訴。

(中時 )