工業電腦廠研揚(6579)日前參加外貿協會推出的COMTECH India展覽品牌，進行線上簡報與媒合，延續往年在印度辦理智慧城市實體展覽能量，配合新南向政策推廣智慧城市解決方案，希望藉此協助加速各國智慧城市布建、提供相關服務方案，搶攻新南向商機。

由於新冠肺炎疫情影響訂單需求，研揚2020年11月自結合併營收4.57億元，雖月增9.53％、回升至近3月高點，仍年減12.69％。累計前11月合併營收53.62億元、年減4.41％，仍創同期次高。公司對第四季營運保守看待，力拚全年營收與去年相當。

外貿協會此次舉辦「智慧城市與網通產品面向全亞洲買主－線上產品發表會暨採購洽談會」，吸引超過400位來自印度、菲律賓、印尼、緬甸、斯里蘭卡、尼泊爾、新加坡等多個新南向國家的買主參加，亦有部份來自日本、保加利亞等國的買主。

同時，亦邀請印度第二大跨國企業塔塔集團（TATA Group）旗下的塔塔顧問服務（TCS）台灣總經理Karthi Madhavan，分享多年來協助台商進入印度市場的訣竅及經驗，主動出擊拜訪目標客戶，為客戶提供解決痛點的產品及方案。

此次參與的10家台灣企業，於會中推出各種智慧交通、智慧城市、智慧停車場、智慧道路監控等領域應用。參予的東南亞物聯網從業廠商認為，此次線上洽談不僅與台灣資通訊業者取得聯繫管道，亦透過台灣廠商介紹的解決方案，了解更多商業合作的模式與商機。

印度加爾各答系統整合商Techniche Consulting Services指出，目前印度許多開發中的新興城市，擁有多樣的智慧城市系統布建需求，如智慧路燈系統、整合型廢棄物處理系統、智慧道路監控等，台灣提供的諸多現成解決方案，可即時滿足相關需求。

研揚物聯網系統產品處處長莊富傑表示，研揚研發的智慧路燈和智慧共桿已在多國落地，在台灣桃園青埔智慧園區的布建，更結合智慧路燈、智慧共桿、水位偵測、空氣品質偵測、車流及人流實時監控等，為智慧城市的縮影。

莊富傑指出，研揚配合國家新南向政策盡一己之力，大力推廣智慧城市解決方案到亞洲鄰近國家，希望可加速並協助各國智慧城市布建、提供相關服務方案。

(時報資訊)