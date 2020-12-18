立凱-KY（5227）今（18）日公告收到臺灣臺北地方法院核准對五龍動力投資有限公司假處分執行命令，禁止債務人五龍電動車集團旗下子公司五龍動力投資所持有立凱電之私募普通股為全部或一部分之移轉、設定抵押權及其他一切處分行為，以保障公司及股東權益。立凱電表示，此舉為公司預防未來發展的變化風險而提前部署的保全程序。

立凱電與五龍電動車（香港上市股票代碼：00729.HK）為建立長久合作關係，雙方於2016年度完成相互投資以達成資本合作，立凱電以私募方式辦理普通股現金增資並全由五龍動力投資認購，立凱電同時認購五龍電動車新發行之普通股與港幣2.75億元的五年期可轉換公司債，雙方透過完成資本合作案交易以共同爭取全球及中國電動車市場發展帶來的商機，形成全球策略聯盟夥伴關係。

然而中國電動車補貼門檻提高，產業遭遇激烈洗牌，五龍電動車於今年8月由臨時清盤人全權負責五龍電動車之管理。立凱電於今年8月依可轉換公司債之條款向五龍電動車發出可轉換公司債港幣2.75億元之提前到期請求，為確保立凱電公司及股東權益，公司提前採取保全措施，於今日收到臺灣臺北地方法院核准對五龍動力投資假處分執行命令，以避免未來任何處分立凱電私募股票的行為影響策略聯盟框架。

另外，五龍電動車主要營運子公司有杭州長江汽車有限公司。杭州長江雖已進入破產清算程序，根據《杭州長江汽車有限公司項目公開招募公告》顯示，杭州長江債務人及主要債權人均表達希望透過重組方式發揮其潛在價值。基於杭州長江的土地資產，以及生產製造能力仍具有相當價值，如能順利引進新投資者，變現五龍電動車的投資資產，五龍電動車仍有一定程度償債能力，立凱電除提前部署股權保全禁止大股東處分持股之外，也積極與五龍電動車洽商前述公司債到期之清償事宜。

立凱電表示，持有的五龍電動車可轉債均依IFRS 9號公報評價提列減損損失，但未有實際現金流出，並不影響公司的現金流量，此次獲准禁止大股東五龍動力投資處分立凱電股權的假處分保全程序，主要為維護公司及股東權益，對公司財務業務並無重大影響。

(時報資訊)