今年疫情衝擊，宅經濟發酵，也讓直播締造出亮眼成績，17LIVE今天公布台灣地區不僅LIVER(直播主)合作人次成長35％，上半年每月平均產出的娛樂內容更超過73萬小時，與去年同期相比，約有3倍的成長，穩居台灣市占率第一，2020年前3季業績年成長雙位數。公司過去在美掛牌失利，雖然有考慮在日本掛牌，但還是以在美上市為目標，2021年會開始籌備。

17LIVE自2015年創立至今僅5年的時間，全球最新註冊用戶數已近6,000萬，不但在台灣、日本、香港等市場持續位居領導品牌，美國，中東，東南亞等地區也都可見17LIVE結合互動、社群、遊戲的影音串流娛樂平台。簽約直播主累計3.5萬人，其中，日本約2萬人，台灣超過1萬人。

17LIVE今年在疫情爆發的危機中掌握轉機，在總經理練建麟帶領下，整合直播主與平台資源走出新契機，除了持續注入節目豐富多元性，更開展全新型態的音樂節目「創星17LIVE」等，透過大規模的甄選活動，吸引獨具才華的歌唱與演奏型主播加入直播平台。此外，宅經濟當道，帶動了在線開播人數的大爆發，根據Frost & Sullivan調查，17LIVE在台灣市場，依然以超過65％的市占率，穩居第一名。

目前練建麟升任17LIVE台灣暨東南亞區CEO，他指出，2021年開始，17LIVE將啟動內容轉型，深耕用戶最關注的音樂表演內容，以更大量招募與培育多元化LIVER(直播主)內容創作者為目標，一舉跳脫直播主給人漂亮、僅會聊天的刻板印象，直播主將更為多元化與分眾化，除舞蹈歌唱，更有東西方樂器的彈奏、繪畫、美食、旅遊、運動、電競、手工藝等各式才藝專家直播主。

此外，過去東南亞市場由代理商負責營運，練建麟表示，今年底東南亞代理商合約結束，2021年將自行經營東南亞市場。目前，東南亞在馬來西亞及新加坡兩地，直播主約100多人，明年台灣會把經營團隊帶過去，複製台灣經驗加入在地元素，台灣也會開始併入東南亞收入。

迎戰2021年，預期多元化直播主內容創作者達到2倍成長，以將直播主帶往華語音樂之星為目標加速啟航，進而帶動營收成長翻倍。

(時報資訊)