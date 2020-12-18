2021歹運生肖前三名 命理老師點名「他」招小人

2020年受疫情影響，許多人在工作面臨突如其來的轉變，甚至演藝圈也在今年送走多位才華洋溢的藝人，令人不捨。但再過幾星期就準備迎接2021年的到來，大家最關心的就是自己明年的整體面運勢如何？命理專家「小孟老師」接受《中時新聞網》訪問並揭曉，明年運勢最好以及最壞的前三名生肖。

命理專家小孟老師(圖/截自中時新聞網影片)

生肖運勢最好前三名分別是：

【第三名 生肖鼠】

屬老鼠的人在2020庚子年飽受各種事情的不順利，但在2021年運勢噴發，想要升官加薪的也要找機會和上司表態，會和另一半化解過去的誤會和不愉快；單身者也容易遇到正緣，過去曾有投資的朋友在2021年都可以回收還能賺錢。小孟老師建議，可以多穿綠色衣服，能幫助整體運勢加分。

【第二名 生肖馬】

屬馬的人在工作方面易打敗小人，感情上，另一半容易幫你排除煩惱化解危機；單身者容易遇到金錢桃花，但切記不要觀望對方的金錢，財運方面想投資的人小孟老師建議可以逢低買進。

【第一名 生肖雞】

屬雞的人在2021年容易逆勢高飛，過去有些危機都可以得到解套，在感情方面有情人的人可以得到另一半的金援；單身者也容易遇到更多桃花，人際關係更好，得到更多朋友的禮物。

生肖運勢不好前三名分別是：

命理專家小孟老師(圖/截自中時新聞網影片)

【第三名 生肖牛】

屬牛的人2021年犯太歲，在工作方面容易招小人，所以盡量保持低調，遠離喜歡八卦是非的人，在感情方面容易和另一半心生不悅，小孟老師也提醒，在財運上可能容易停滯，且要小心投資。

【第二名 生肖兔】

屬兔的人在2021年想法會特別多，工作上容易受到上司的打壓，若工作有業績壓力的話，也會容易造成業績停滯無法上漲，在感情上別輕易相信另一半的投資建議；單身的人易招來不好的桃花，小孟老師建議可以耐心等待，或是綁紅線在手上都有助於桃花運更旺。

【第一名 生肖羊】

屬羊的人在工作方面容易有過勞的感覺，而且雜事很多做不完，單身者在感情方面易招來「詐騙型」桃花，小孟老師建議可以準備嬰兒類型的娃娃放在床頭，有助於運勢往好的方向發展。

(以上純屬來賓個人言論 不代表本站立場)

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(攝影剪輯/陳威成、陳依仁)

(中時新聞網)