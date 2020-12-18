台中市議會民進黨團18日批評市長盧秀燕，在議事堂說謊，欺騙議會、欺騙市民，籲盧下台。對此，國民黨表示，盧秀燕反對萊豬的立場前後一致，當年身為立委或現在擔任市長，都是以民眾的健康為重，超市看到肉品標示來源國，就是盧在立法院要求落實成果，民進黨團斷章取義指控說謊的不實說法實在可笑，民進黨議員口口聲聲表示說謊的人要下台，最該下台的人就是蔡英文總統與行政院長蘇貞昌。

民進黨團下午舉行記者會，抨批盧秀燕欺騙市民，當時公投反對的，是現在也不能進口的牛骨、牛絞肉、牛內臟。立法院公報寫得清清楚楚，不論是開放含萊克多巴胺的美牛進口，或是進口只需要標示產地，雙雙投下贊成票的立委叫「盧秀燕」。

台中市議會民進黨團18日批評市長盧秀燕，在議事堂說謊，欺騙議會、欺騙市民，籲盧下台。（盧金足攝）

台中市議會國民黨團辦公室張貼公告，呼籲還沒簽署反對萊豬的市議員快來連署，台中市民在等你。（盧金足攝）

國民黨團書記長陳政顯表示，民進黨議員口口聲聲表示說謊的人要下台，那麼最該下台的人就是蔡英文總統與蘇貞昌院長，請民進黨的市議員，趕緊透過地方黨部，要求蔡總統與蘇院長為他們的謊言下台負責。

黨團執行長吳瓊華表示，身為民意代表與民選首長，最重要的就是替市民發聲，盧秀燕直接在AIT處長面前，向他表達台中市民的心聲，這樣的表現不僅公開透明，是直接向市民負責的作法；難不成只能學民進黨的卑躬屈膝，台中人不能「說不」？還是台中人就沒資格對美國「說不」？

另外，依照外交慣例，所有的議程都會事先給對方，AIT絕對清楚且認可所有議程；市長接見AIT的所有行程也都事前就公開在市政府網站，任何民眾與記者都能看到，如果表達不同意見就等於破壞外交，那民進黨人士顯然要為台灣過去二十年來的外交困境負最大的責任。

陳政顯說，距離立法院24日表決萊豬進口議題還有幾天，歡迎台中市不分黨派民意代表站在民眾健康這一邊，一起加入反萊豬進口的連署，向中央政府強烈表達地方民眾不支持中央錯誤決策的心聲，請還沒有簽名連署的民意代表務必把握時間，別再閃躲。

(中時 )