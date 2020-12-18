受新冠肺炎疫情影響，國外旅遊仍受限制，宜花東地區今年國旅旺上加旺，東部地區本就是觀賞日出的勝地，今年跨年台東又有「阿妹」張惠美演唱會加持，交通部高速公路局預估，國5尖峰時段勢必出現嚴重壅塞，12月31日上午9時南向將塞到深夜，元旦當天也會從凌晨4時塞到下午4時。

高公局預判，12月31日上午9時開始，國5南向路段將湧現往東部跨年及迎第一道曙光的車潮，將塞車到深夜，時段為元旦清晨4時至下午4時、1月2日清晨6時至下午4時；北向宜蘭至坪林路段，壅塞時段為1月2日上午11時至晚間11時、1月3日上午10時至晚間8時，車速將低於每小時40公里，行車時間恐將為平常的5至7倍。

為減緩國5壅塞，高公局提供多處大客車優先通行，鼓勵民眾利用公共運輸，並於元旦及1月2日每日凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道；每日清晨6時至中午12時，實施國5南港系統南向入口高乘載管制。

北向部分，於連假1月2日及3日下午2時至晚間9時實施國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，假期間均將適時啟動匝道儀控，並依行車狀況機動調整。

高公局也推出新版「1968」App，改版後的系統可於「即時影像」查看台61線、台62甲線及台65線即時路況，也可於「即時路況／路網圖／圖層選單」中連結到中央氣象局的「雷達回波圖」及「累積雨量圖」，讓民眾規畫行程時多一項參考。

(中時 )