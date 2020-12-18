盧復順既是礦場總裁，亦是長期推廣台灣玉的藏家。（李怡芸攝）

瓷繪藝術家徐瑞芬創作了一系列茶組。（李怡芸攝）

國立台北商業大學（北商大）103周年校慶，該校承㬢藝廊也於18日起舉辦「瑞麗芬芳 玉現台灣 梅開五福－瓷器玉石書畫聯展」由玉石收藏家、天星礦場總裁盧復順、瓷繪藝術家徐瑞芬，以及書畫藝術家周思梅、楊玉如一同參展，在生活中見藝術的無處不在。

玉石收藏家盧復順長年致力於推廣花蓮玉石，並以收藏大量「台灣墨玉」聞名，此次展出的收藏，從供人入座的墨玉椅墊到擺設的山水墨玉，乃至玉石巧雕、茶具、飾品等，可見玉石的多樣風情。盧復順介紹：「台灣的玉帶水，因此特別美。」水潤感與層次變化俱足，卻長期被低估，加上近年觀光客較少，盧復順不諱言「更辛苦了」但也更積極推廣花蓮玉石。

盧復順介紹，台灣墨玉由要由半透明葉蛇紋石、纖蛇紋石與不透明磁鐵礦所組成，一般而言，地殻深處的超基性岩石或橄欖岩中的橄欖石與輝石礦物，和水作用後會形成蛇紋岩，若蛇紋岩中的蛇紋石類礦物呈㺺透明或半透明，加上不透明的磁石礦，就形成台灣墨玉，十分特別。

瓷繪藝術家徐瑞芬，曾任奧克蘭瓷藝協會會長，作品曾被知名瓷器刊物「Australian Porcelain Decorator」刊登。她表示自己旅居紐西蘭26年，一開始是迷上喝咖啡，才開始鑽研杯具，20年前更是接觸了瓷繪，希望以多彩的礦物顏料讓杯具別具風情，「這幾年，突然發現台灣茶太好喝了」為了讓年輕世代也愛上喝台灣茶，她致力於創作一系列精美的茶壼、茶杯與茶倉，尤其茶倉因瓷器的材質特性，能讓茶葉的香氣封存之際又能在其中活化，讓徐瑞芬自己也愛上這樣的開罐茶香。

書畫藝術家周思梅女士，現為中國畫院書畫家、蘇州市美術家協會會員、吳門畫派學研會會員與蘇州過雲樓文化研究會會員，作品小楷《金剛經》長卷備受推崇，也曾於泰國、馬來西亞、香港等地巡迴展出；書畫藝術家楊玉如女士，7歲由父親啟蒙寫書法，拜師薛平南勤研五體20載，現任福智文教基金會書法指導、中國標草學會、台灣書法教育學會常務理事曾受邀至巴拿馬、韓國開個展。

承曦藝廊長期舉辦各式藝術及生活美學展覽，此次「瑞麗芬芳 玉現台灣 梅開五福－瓷器玉石書畫聯展」18日起至24日免費入場。

(旺報 )