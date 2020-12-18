台中市長盧秀燕昨日會見美在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑時表達反萊豬立場，引發AIT發表指稱「政治人物散播不實資訊」，雖藍營一片認同，但綠營則批評缺乏國際禮儀。對此，資深媒體人黃暐瀚(18日)則是再度PO文指出，全力支持台中市長盧秀燕，並寫下4點分析。

黃暐瀚在臉書寫下，17日已經有談過自己的看法（全力支持台中市長盧秀燕），今天則是補充一些網路上的「不同意見」，第一，盧秀燕設套給酈英傑跳？他直言，AIT主動訪問台灣各級政要，行之有年，不管中央地方、藍綠白各黨政治人物，都會拜訪，且通常行程都公開，媒體都拍攝，不是特例。

黃暐瀚說第二，秘密會議卻帶記者進來拍？其實依照台中市府線記者群組的行程通知，當天AIT處長來訪，屬「公開行程」，就是記者可以參訪，可以拍攝的行程（如果AIT覺得不妥，外交官完全有足夠的素養和能力，請記者離開之後，再開始會談）。

黃暐瀚指出，第三，盧秀燕致詞脫稿，美國人最不喜歡？他認為，致詞脫稿不只美國人不喜歡，任何外交官都不會喜歡，盧市長在美國人面前說台灣人不吃萊豬，酈英傑當然是尷尬的，但一個民選市長，不該對美國官員說出地方民眾的心聲嗎？如果不該，那之前民進黨縣市長，也跟AIT處長說，台灣人不吃美牛（萊牛），又該不該呢？

最後，對美國人不禮貌，萬萬不可以？黃暐瀚說，前面所講的例子，都是致詞「表態」，其實，根本算不上「不禮貌」。他更舉例1994年，前總統李登輝過境夏威夷，因為不滿美方的接待規格太簡陋，拒絕下機，還穿睡衣（便衣）拖鞋，接見美國AIT理事主席白樂崎；2007年，前總統陳水扁，因為不滿美國僅給予阿拉斯加過境加油，以四不（不下飛機、不穿西裝、不打領帶、不口出惡言），回應來接待他的美國官員。

因此，黃暐瀚說，對美國禮不禮貌？美國開不開心？台灣被美國欺負、被矮化的時候，該不該說話呢？「你的答案如何？我不知道。但暐瀚的答案很清楚，支持盧秀燕市長，說出台灣民眾的真實心聲。誰管美國，開不開心？」網友亦附和表示，「今天的內容太精彩了，每個論述都有從前事實新聞強力證明」、「公開才是安全的，如果是密會萬一被對方黑了，不是啞巴吃黃蓮」。

(中時新聞網)